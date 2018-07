Dankzij dit weer krijgen we lekkere Nederlandse wijn, toch?

Door het zonnige en droge weer groeien de druiven harder dan vorig jaar. Maar omvang is niet alles wanneer je van een druif wijn wil maken, zegt Dik Beker. Hij is bestuurslid van De Vereniging Nederlandse Wijnproducenten. "Een kleine bes is zelfs beter, want die heeft relatief een groter schiloppervlak en dat is waar de smaak vandaan komt."

Toch wordt ook hij "helemaal blij" van het weer, al is hij voorzichtig. "Wij zijn smaakproducenten, geen bulkproducenten van alcoholhoudend water. En de smaak ontstaat grotendeels in de laatste zes tot acht weken. Dan hebben we het over de periode van half augustus tot eind oktober."

Het weer in die periode is bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van de wijn. Hoe dat weer moet zijn? "Zonnig met koude nachten. Dat zou ideaal zijn", zegt Beker.

Bescheiden blijven

Wijn maken gaat in Nederland steeds beter, en het gebeurt ook steeds meer. "Wij krijgen ervaring in het maken van wijn", zegt Beker. "Maar in vergelijking met het buitenland stellen we nog steeds niet zoveel voor." Toch is er aardig wat groei en de kwaliteit van de wijn wordt ook steeds beter, zegt hij.

"Allemaal nieuwe mensen beginnen met de wijnbouw. Die moeten het vak dus nog leren en dat kost tijd. Bij jonge druiven is de kwaliteit bovendien in het begin soms nog wat minder." Samen maken Nederlandse wijnboeren het product beter. "Je moet bescheiden blijven, maar de kwaliteit van de wijn is wel dusdanig dat we op vele keuringen in het buitenland goed scoren."