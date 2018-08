Zuid-Korea wil nog dit jaar beginnen met aanleg spoorlijn naar Noord-Korea

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wil nog dit jaar beginnen met de aanleg van een spoorlijn die Zuid- en Noord-Korea met elkaar verbindt. Hij wil ook de Verenigde Staten, China, Rusland, Japan en Mongoliƫ betrekken bij het project.

Dat zei Moon in een toespraak ter gelegenheid van de 73e herdenking van de bevrijding van het Koreaanse schiereiland, dat tussen 1910 en 1945 bezet werd door Japan. Moon sprak al eerder over de inter-Koreaanse spoorlijn, maar nog niet zo concreet als nu.

Verder zei Moon dat hij hoopt dat de top met Noord-Korea in september de volgende stap is naar de nucleaire ontwapening van het schiereiland en het einde van de Koreaanse Oorlog (1950-1953). In 1953 sloten Noord- en Zuid-Korea een wapenstilstand, maar formeel is de oorlog nog niet voorbij.