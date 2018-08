Noord- en Zuid-Korea maken afspraken over derde topoverleg

Noord- en Zuid-Korea hebben afspraken gemaakt over hun topontmoeting, volgende maand in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Hoge functionarissen uit beide landen hebben gesproken over de onderwerpen die ter sprake moeten komen, maar ze willen nu geen details geven.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaan praten over de onderlinge relatie van de beide Korea's. In april en mei spraken ze ook al met elkaar. Dat was in Panmunjeom, de neutrale plaats in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen.

Volgens de Noord-Koreaanse onderhandelaar Ri zijn er nu afspraken gemaakt over de gespreksonderwerpen, maar hij voegde daaraan toe dat de ontmoeting moeilijk kan worden als over bepaalde kwesties op korte termijn geen overeenstemming wordt bereikt.

Mensenrechten

Hij zei niet om welke kwesties het gaat, maar volgens de Zuid-Koreaanse onderhandelaar Cho hebben beide landen vandaag onder meer over mensenrechten gesproken.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft dit jaar verscheidene ontmoetingen gehad met buitenlandse presidenten. Zo sprak hij met de Chinese president Xi Jinping en met de Amerikaanse president Trump. De gesprekken gingen onder meer over denuclearisatie van Noord-Korea.