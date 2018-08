Al langer twijfels over snelwegbrug Genua, 'verantwoordelijken zullen boeten'

Voor Wijte is het te vroeg om conclusies te trekken. "In algemene zin kun je wel zeggen dat meer tuien stabieler is, maar je kunt nu nog niet zeggen of deze techniek de oorzaak was van deze ramp, dat is nog gissen."

Deze techniek is in Nederland ook toegepast, namelijk bij de Galecopperbrug van de A12 bij Utrecht, vertelt Wijte. De ramp in Italië is geen reden voor paniek in Nederland, benadrukt hij. "Extra controles zijn niet nodig. Ik ben ervan overtuigd dat Rijkswaterstaat voldoende reguliere controles uitvoert."

Wijte noemt het aannemelijk dat de problemen bij de Morandi-brug in het middendeel zijn begonnen. "Als je kijkt naar de omvang van de schade lijkt het wel daar mis te zijn gegaan: bij het geheel van de pyloon, de tuien en het wegdek. Het lijkt erop de aangrenzende brugdelen zijn meegetrokken."

Op het moment van het ongeluk stormde het. Ook meldden ooggetuigen dat de bliksem was ingeslagen in de brug. Wijte kan zich niet voorstellen dat de weersomstandigheden de oorzaak zijn. "Simpel gezegd: het is evident dat een brug daar tegen zou moeten kunnen. "

De Italiaanse minister van Transport, Danilo Toninelli, heeft vandaag al gezegd dat de Italiaanse Rijkswaterstaat nalatig is geweest bij het onderhoud van de brug. "De verantwoordelijken zullen moeten boeten."