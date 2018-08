Ooggetuigen Genua: we hoorden een ongelooflijk geraas en waren enorm bang

In de Italiaanse krant La Stampa vertelt Davide Ricci dat hij de brug voor zijn ogen zag instorten toen hij in zuidelijke richting langs de rivier Polcevera reed. "Eerst stortte de centrale pijler in elkaar, daarna kwam al het andere naar beneden". Het puin kwam op 20 meter van zijn auto terecht.

Ook vrachtwagenchauffeur Alberto Lercari zag de brug instorten, zegt hij tegen Corriere della Sera. "Het was vreselijk, ik zag mensen op me afrennen, blootsvoets en doodsbang." Een andere getuige stond in de file toen de brug achter hem instortte. "Ik zag de tragedie achter mij, en daarna helemaal niets meer."

'Shit zeg'

De Nederlandse Ellen den Bouwmeester zou vandaag ook over de brug rijden. Ze was op een kwartier afstand van de brug toen die instortte, vertelt ze tegen 1Vandaag. "Vlak voor we de afslag moesten nemen stokte het verkeer en kwamen er allemaal hulpldiensten langs. We dachten eerst dat er een ongeluk was gebeurd. Toen zagen we dat de afslag afgesloten was en dat er net iets gebeurd was."

Toen ze werd omgeleid kon ze zien dat de brug was ingestort. "Als je die brug ziet dan denk je wel even, shit zeg, dit is wel echt ja. En echt alles is ook ingezet, het leger is aanwezig, de brandweer, ambulances en allerlei soorten politie."