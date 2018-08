Wekdienst 14/8: uitspraak ouders mishandelde Jaden en hoe hard groeit de economie?

Goedemorgen! Vandaag horen we meer over de economische groei in tweede kwartaal, doet de rechter uitspraak in de zaak van een verwaarloosde jongen en is in de Tweede Kamer de Indië-herdenking.

Vanochtend valt er verspreid over het land nog een bui. Vanmiddag schijnt de zon vaker en is het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Morgen blijft het vrijwel overal droog en wordt het 23 tot 27 graden.