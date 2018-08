Huisarrest voor Australische aartsbisschop die kindermisbruik verzweeg

De Australische aartsbisschop Philip Wilson mag zijn gevangenisstraf van 1 jaar thuis uitzitten. Van de rechter hoeft hij vanwege zijn slechte gezondheid niet de cel in.

De 67-jarige Wilson is de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de Katholieke Kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik. Vorige maand werd hij veroordeeld. Hij lijdt aan alzheimer en daarom krijgt hij huisarrest in plaats van een celstraf.

De aartsbisschop wist volgens de rechter al in 1976 van misbruik door priester James Fletcher. Twee slachtoffers zouden zich in die tijd bij hem hebben gemeld. In 2004 werd Fletcher veroordeeld voor kindermisbruik.

Wilson, die aartsbisschop van Adelaide was, zegt van niets te hebben geweten. Onder druk van premier Turnbull legde hij eind vorige maand zijn functie neer.