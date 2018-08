Vermiste peuter New Mexico gedood bij duiveluitdrijving

Het 3-jarige jongetje van wie het stoffelijke overschot vorige week werd opgegraven in een afgelegen kamp in de Amerikaanse staat New Mexico, is om het leven gekomen bij een ritueel. Zijn vader zou "demonische geesten" uit hem hebben willen drijven.

De jongen uit Atlanta werd in december vorig jaar ontvoerd door zijn vader uit het huis van zijn moeder. Hij nam hem mee naar het kampement vlakbij de grens met Colorado, waar vorige week elf verwaarloosde kinderen van tussen de 1 en 15 jaar oud werden gered uit een trailer.

De peuter leed aan verschillende medische aandoeningen. Vader Siraj Ibn Wahhaj, die hoofdverdachte is in de zaak, zou ervan overtuigd zijn geweest dat het kind was bezeten door de duivel. Volgens de andere kinderen kwam de peuter in februari om bij een duiveluitdrijving.

Schietpartijen op scholen

De geredde kinderen werden getraind om schietpartijen uit te voeren op scholen. In de afgelegen woongemeenschap trof de politie onder meer een schietbaan, wapens en munitie aan. De kinderen hadden nauwelijks voedsel, kleding en water.

Naast Ibn Wahhaj arresteerde de politie nog een man en drie vrouwen. De vrouwen zijn vermoedelijk de moeders van de elf kinderen.

Een rechter bepaalde gisteren dat de verdachten hun rechtszaak in vrijheid mogen afwachten als zij een borgsom van 20.000 dollar betalen. Ze moeten wel een elektronische enkelband dragen en zich wekelijks melden bij hun advocaat.