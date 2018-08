Kamer zeer bezorgd over Turkse weekendscholen

De Tweede Kamer is zeer verontrust door het bericht dat de Turkse overheid bezig is om weekendscholen op te zetten voor jonge Turken in Nederland, waar zij les krijgen in onder meer de Turkse taal, geschiedenis en godsdienst. Ze willen dat het kabinet goed in de gaten houdt wat er op die scholen gebeurt en of dat binnen de wet is.

VVD-Kamerlid Becker zegt dat ze er op zich geen probleem mee heeft dat Turkse Nederlanders feeling houden met Turkije, maar dat dit plan in de richting van ongewenste beïnvloeding wijst. "Ik maak me daar grote zorgen over. Turkse Nederlanders moeten vrij kunnen zijn om hier mee te doen. Maar president Erdogan trekt vanuit een onvrij en ondemocratisch land voortdurend aan deze mensen en dat is slecht voor de integratie in Nederland. Hij beïnvloedt mensen op een negatieve manier."

Ook D66-Kamerlid Paternotte noemt het zorgelijk dat Erdogan Turkse Nederlanders als zijn onderdanen lijkt te zien "die naar hem moeten luisteren en daarom ook naar dit soort scholen zouden moeten". Volgens hem zijn er de laatste jaren meer voorbeelden te zien geweest van Turkse beïnvloeding door Ankara. "Door tegen ouders te zeggen dat je je kind van een bepaalde school moet halen of door mensen per brief te zeggen dat ze op Erdogan moeten stemmen."

'Rug naar samenleving'

Coalitiepartner CDA en oppositiepartij SP spreken eveneens van een zorgelijke ontwikkeling. "Kinderen mogen niet met de rug naar de Nederlandse samenleving worden opgevoed", zegt een woordvoerder van de CDA-fractie. "Daar moet dus op gecontroleerd worden."

PVV-leider Wilders vindt dat er hoe dan ook geen Turkse scholen in Nederland moeten worden toegestaan.