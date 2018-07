Nederland en Turkije herstellen diplomatieke banden

Nederland en Turkije herstellen de onderlinge diplomatieke betrekkingen. Dat betekent dat er weer een Turkse ambassadeur in Den Haag komt en een Nederlandse ambassadeur in Ankara, schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer.

De relatie tussen Nederland en Turkije was slecht sinds Nederland in maart vorig jaar twee Turkse ministers verbood om hier campagne te voeren voor president Erdogan.

Dat leidde ertoe dat Turkije de Nederlandse ambassadeur, die op dat moment in Nederland was, niet meer toeliet en dat Nederland geen toestemming gaf voor het aantreden van een nieuwe Turkse ambassadeur in Den Haag.

Ontmoeting in Brussel

In een gezamenlijke verklaring schrijven de Nederlandse en de Turkse regering dat Blok en zijn Turkse collega Cavusoglu elkaar op 11 juli in de marge van de NAVO-top in Brussel hebben ontmoet.

De twee NAVO-bondgenoten benadrukten toen dat Nederland en Turkije vriendschappelijke en economische banden hebben die 400 jaar teruggaan. Ook werden ze het erover eens dat het onder meer in het belang van de migratieaanpak en de bestrijding van terrorisme van belang is om de betrekkingen te normaliseren.

Na de ontmoeting op 11 juli volgde schriftelijk en telefonisch contact. De twee ministers van Buitenlandse Zaken spraken onder meer nog af dat Blok in de tweede helft van dit jaar een officieel bezoek aan Turkije zal brengen.

Bronnen melden dat geen van beide landen excuses hebben gemaakt voor wat er sinds maart vorig jaar allemaal is voorgevallen, maar dat ze hebben onderkend dat ze elkaar in allerlei opzichten nodig hebben.