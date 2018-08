Waarom je wel of niet naar hondenshows moet gaan

3. Honden zitten tijdens zo'n show heel lang in hun bench

"Ze zitten een groot deel van de dag vast in een kooi. Ze kunnen zich niet terugtrekken van de harde geluiden", zegt Pesie.

En dan heb je ook nog de reis ernaartoe. Uit 74 landen komen mensen naar Amsterdam met hun hond. "In september en oktober worden veel internationale hondenshows gehouden", zegt Pesie.

"Die honden zijn continue onderweg en moeten schoon blijven. Ze kunnen daarom niet met andere dieren ravotten, want dat betekent wéér opnieuw wassen en stijlen."

Maar de hele dag in een kooi is helemaal niet aan de orde, volgens Doedijns. "We hebben juist een speciaal team dat let op het welzijn van de dieren. Zij letten er onder andere op dat honden niet te lang in een bench zitten of niet te lang op een (trim)tafel moeten staan."

Er zijn afspraken gemaakt met het naastgelegen park waar de honden uitgelaten kunnen worden. "Als we merken dat het welzijn van een hond in het geding is, kunnen we de hond diskwalificeren."