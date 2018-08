Meer leden Amsterdamse politietop bestraft

De politie gaat nog eens drie leidinggevenden van het voormalige korps Amsterdam bestraffen vanwege plichtsverzuim. De hooggeplaatste politieambtenaren zouden onder meer op kosten van de politie bij concerten en voetbalwedstrijden hebben gezeten.

Het gaat om onder anderen de huidige Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap, die officieel nog in dienst is bij de politie. Ook Willem Woelders, nu plaatsvervangend chef van de Landelijke Eenheid, wordt bestraft. De derde is Jan Pronker, die nog steeds bij de politie in Amsterdam werkt, en wel als plaatsvervangend chef.

Een van hen heeft zich ook schuldig gemaakt aan ongewenst gedrag, blijkt volgens bronnen van de NOS uit intern onderzoek dat naar de mannen is verricht.

Honderden kaartjes

Aanleiding voor het disciplinair onderzoek van de politie is de zaak rond de voormalige Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit. Hij werd ontslagen omdat hij honderden kaartjes voor voetbalwedstrijden, concerten en evenementen kocht van politiegeld. Ook ging hij met familieleden uit eten op kosten van de politie.

De kaartjes gebruikte Smit zelf of gaf hij weg aan familie en vrienden. Ook zijn collega's maakten er gebruik van, zowel ondergeschikten als leidinggevenden van het toenmalige korps Amsterdam.

Boete

Tegen elf politiemensen begon de politie daarom een intern onderzoek. Een aantal van hen wil de politie nu bestraffen, onder wie de drie leidinggevenden. Zij worden niet ontslagen maar krijgen een financiƫle sanctie.

De betrokkenen kunnen nog in beroep tegen het voorgenomen besluit van korpschef Erik Akerboom. De politie wil zelf niet reageren.