Wat is er aan de hand bij de Amsterdamse brandweer?

Daarna verslechterde relatie tussen Schaap en het korps verder. Verschillende incidenten werden breed uitgemeten in de media. "Opgeblazen incidenten", zeggen verschillende brandweer mannen die anoniem willen blijven. Bij wijze van grap legden collega's tijdens een dildo op het bureau van een vrouwelijke collega. Dat werd door de leiding als seksistisch gezien, terwijl het als grap was bedoeld.

Een andere collega werd geschorst en later ontslagen vanwege racistische opmerkingen. Maar volgens de rechter was dat een te zware straf. En dus moest de collega terug in dienst genomen worden. En in maart bleek dat er voor miljoenen euro's misbruik werd gemaakt van ouderdomsregelingen.

'Met gestrekt been'

Schaap tekende onlangs tot 2022 bij en is van plan de missie van de overleden burgemeester Van der Laan voortzetten. Hij gaat daarbij de confrontatie duidelijk niet uit de weg. Tot onvrede van brandweermensen die zeggen hij er met gestrekt been in gaat.

In een radio-interview eind april noemde Schaap de mensen in de ondernemingsraad "de medezeggenschapsmaffia" en liet hij weten dat hij leden van motorclubs niet bij de brandweer wil hebben. Dat verhaal komt hem op veel kritiek te staan van onder meer oud-brandweercommandant Elie van Stien, als leden van het korps. Zij zeggen dat ze zich absoluut niet herkennen in het geschetste beeld en dat het korps uit professionele mensen bestaat.

Ondertussen blijft hij impopulaire maatregelen nemen. Zo heeft hij aantal regelingen voor gepensioneerden afgebouwd (volgens betrokken brandweermannen ooit bedoeld als compensatie voor het zware werk en als nazorg omdat die er vroeger nauwelijks was) en wil hij de 24-uursdiensten afschaffen om de brandweer flexibeler te maken. Ook proberen brandweerkorpsen om meer vrouwen aan te trekken door ze een speciale training te geven. Zo moet het korps diverser worden.