'Hoofd Amsterdamse brandweer met de dood bedreigd door eigen personeel'

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap wordt met de dood bedreigd door leden van zijn eigen korps. Volgens het AD heeft Schaap tot nu toe twee keer aangifte gedaan.

De situatie is zo ernstig dat de brandweercommandant beveiligd moet worden, zeggen bronnen tegen de krant. De doodsbedreigingen zouden van ontevreden brandweerlieden komen. Zo zou er onder meer een geldinzamelingsactie zijn gehouden om Schaap dood te laten rijden.

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de doodsbedreigingen. De brandweercommandant deed in februari en maart aangifte. Er is nog niemand opgepakt.

Machocultuur aanpakken

Schaap heeft sinds zijn aanstelling in 2016 al ruzie met een deel van de Amsterdamse brandweer. De oud-politiechef werd door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan benoemd om de machocultuur in het korps aan te pakken.

Dat doet hij met harde hand en dat stuit een aantal brandweerlieden tegen de borst. In mei zei Schaap nog dat hij leden van criminele motorclubs wil weren bij de brandweer.

Eerder bedreigd

De voorzitter van de ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer, Stephane Conings, zegt in een reactie tegen de krant niet te weten van de bedreigingen. "Als dit verhaal klopt, is dat enorm triest. Wij keuren elke vorm van intimidatie en bedreiging af."

Als politiechef werd Schaap in 2010 ook bedreigd, toen door krakers. Zijn woning werd 24 uur per dag bewaakt. De krakers waren boos over de antikraakwet die destijds inging en het voornemen van de Amsterdamse politie om 200 kraakpanden te ontruimen.