Amsterdamse politiechef ontslagen na misbruik bevoegdheden

De politie heeft vandaag de Amsterdamse commissaris Ad Smit ontslagen. Volgens de politie heeft hij misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden.

Uit intern onderzoek is gebleken dat hij jarenlang familieleden mee uit eten nam op kosten van de politie. Ook kocht hij tussen 2009 en 2015 uit politiebudget honderden kaartjes voor voetbalwedstrijden, concerten en evenementen.

Daarnaast regelde Smit ook vaak gratis kaartjes bij de Amsterdam Arena en de Ziggo Dome. Die kaartjes gebruikte hij zelf of gaf hij weg aan familieleden, vrienden en collega's.

De politie is interne onderzoeken gestart naar elf politiemensen die kaartjes van Smit zouden hebben aangenomen. Later moet blijken of zij disciplinair worden gestraft.

Woning

De uitgaven op kosten van de baas zijn niet de enige verdenking tegen de leidinggevende politieman, die vlak voor zijn pensioen zat. Smit raadpleegde ook de politiesystemen voor priv├ędoeleinden en gaf vertrouwelijke informatie door aan iemand anders. "Ook misbruikte de commissaris zijn positie om een seizoenkaart en een woning te regelen voor een persoon met wie hij ongewenst priv├ęcontact onderhield", aldus de politie.

Volgens korpschef Erik Akerboom is de commissaris zo ver over de schreef gegaan dat hij ontslagen dient te worden. Dat ontslag hing al een tijdje in de lucht.

Smit zelf noemt het ontslag een zware maatregel. "Ik ben er zelf nooit beter van geworden en vind het ontslag na 46 jaar trouwe dienst erg zwaar", laat Smit aan De Telegraaf weten.

Seizoenkaarten

De zaak kwam aan het licht toen de opvolger van Smit rekeningen binnenkreeg voor vier seizoenkaarten voor Ajax. De hoogste baas van de Amsterdamse politie, Pieter-Jaap Aalbersberg, deed daarna aangifte. Eind 2016 werd Smit op non-actief gesteld.

Ad Smit zal zich ook voor de rechter moeten verantwoorden. Wanneer deze zaak dient, is nog niet bekend. De komende maanden worden nog getuigen gehoord. Tijdens het interne onderzoek werden al meer dan zestig politiemensen ondervraagd.

Adje Latje

Smit heeft zijn hele leven voor de Amsterdamse politie gewerkt. Hij begon in de jaren zeventig als wachtcommandant en klom op tot chef van verschillende districten in de stad. Lange tijd had hij de Arena in zijn gebied en was hij verantwoordelijk voor risicowedstrijden.

Hij stond bekend als een leidinggevende die niet te beroerd was om zelf in de frontlinie te staan. Hij kreeg de bijnaam 'Adje Latje' na de krakersrellen in de jaren tachtig, waar hij met de Mobiele Eenheid zelf actief optrad.

Toen de nationale politie werd gevormd, weigerde hij te solliciteren op zijn eigen functie en werd hij adviseur voor de gemeente.