De in opspraak geraakte Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit krijgt strafontslag. Dat meldt NRC op basis van bronnen in opsporingskringen. Volgens de politietop heeft Smit zich schuldig gemaakt aan verduistering door jarenlang geregeld familieleden, vrienden en collega's te fĂȘteren op kosten van de politie.

Volgens NRC krijgt Smit volgende week te horen dat hij wordt ontslagen; hij kan dan nog wel bezwaar maken. Tegen de krant zegt Smit dat hij ontslag niet zal accepteren; hem zou niets te verwijten zijn.

Ajax-kaartjes

Smit zou in de fout zijn gegaan in de jaren 2009-2014. Hij kocht volgens de rijksrecherche "structureel" dure etentjes, kaartjes voor wedstrijden van Ajax en concertkaartjes met geld van de politie.

Smit wordt ook strafrechtelijk vervolgd. Het OM zegt in NRC Next dat er nog geen datum is voor het proces omdat de politieman wil dat er nog getuigen worden gehoord bij de rechter-commissaris.

Giltay

Twee maanden geleden kreeg ook Frank Giltay, de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, strafontslag. Onder zijn leiding werden tienduizenden euro's besteed aan allerlei luxe-uitjes en -producten.

Er loopt al een paar jaar ook een onderzoek door het landelijk parket tegen politiecommissaris Peter van den E. uit Eindhoven. Hij zou zichzelf hebben verrijkt met contracten die de politie met bedrijven afsloot.