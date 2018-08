Indonesisch eiland Lombok opnieuw getroffen door aardbeving

Het Indonesische eiland Lombok is opnieuw getroffen door een krachtige aardbeving. De beving had een kracht van 6,2 en trof het noordwesten van het eiland. De beving zat op een diepte van 12 kilometer, zegt het Indonesische overheidsinstituut BMKG. Er is geen gevaar voor een tsunami.

Volgens een ooggetuige van persbureau Reuters zijn mensen in paniek de straat opgerend. Ook zijn volgens de ooggetuige gebouwen ingestort.

Zondag werd Lombok ook al getroffen door een aardbeving, toen met een kracht van 6,9. Door die aardbeving kwamen volgens het officiƫle dodental 227 mensen om het leven en stortten duizenden huizen in. Vermoedelijk neemt het dodental nog toe.

Twee weken geleden werd Lombok ook al getroffen door een aardbeving, toen met een kracht van 6,4. Daarbij kwamen 16 mensen om. Of er bij deze nieuwe aardbeving mensen gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen is niet duidelijk.

Tienduizenden zonder hulp

Volgens het Indonesische Rode Kruis op Lombok wachten in afgelegen gebieden in het noorden van Lombok nog zo'n 20.000 mensen op hulp na de aardbeving van afgelopen weekend. Een woordvoerder zegt dat de mensen behoefte hebben aan schoon water.

Het Rode Kruis heeft inmiddels twintig vrachtwagens met water naar afgelegen gebieden gestuurd.