Dna-sporen bewijzen: wolf was ook in Flevoland

Voor het eerst is er hard bewijs dat er een wolf in Flevoland is geweest. Begin vorige maand zijn in de gemeente Zeewolde twee schapen doodgebeten en dna-onderzoek heeft nu uitgewezen dat een wolf daarvoor verantwoordelijk is.

Hoe hij in Zeewolde terechtkwam is niet precies duidelijk. Het dier heeft daarvoor een van de Randmeren moeten overzwemmen of een brug moeten oversteken.

De eigenaar van de dode schapen kan de schade claimen bij het Faunafonds. Sinds de vondst van de dode schapen zijn er in de provincie geen meldingen meer geweest van doodgebeten dieren, meldt Omroep Flevoland.

De wolf is het afgelopen jaar in steeds meer provincies gesignaleerd, maar met name in het oosten van het land. Daar zijn ook meerdere schapen doodgebeten. In mei werd voor het eerst in honderden jaren een wolf gezien in Friesland.