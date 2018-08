Gevangenisstraf voor hacken iCloud-accounts van honderden vrouwen

De rechtbank heeft twee mannen veroordeeld voor het hacken en downloaden van honderden iCloud-accounts van jonge vrouwen. Volgens de rechter waren ze op zoek naar seksueel getinte foto's en video's, die ze onderling uitwisselden. De twee mannen, een 32-jarige Culemborger en een 36-jarige man uit Veendam, kregen celstraffen van respectievelijk 24 en 16 maanden.

Ook hebben de twee zich schuldig gemaakt aan identiteitsfraude, zegt de rechtbank. Ze stuurden e-mails naar meisjes waarin ze zich voordeden als fotograaf en vroegen hun om naaktfoto's of foto's in lingerie.

De 32-jarige man uit Culemborg wordt bovendien veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Daarom moet hij langer de cel in. Overigens werd ook op de computer van de man uit Veendam kinderporno aangetroffen, maar die bestanden waren opgeslagen in de map 'temporary internetfiles'. Volgens de rechtbank is hier geen sprake van opzet, omdat die bestanden automatisch door het computersysteem worden aangemaakt.

Netwerk

Volgens RTL Nieuws zijn de mannen onderdeel van een groot wraakpornonetwerk waarin naaktfoto's, voorzien van naam en woonplaats, worden gedeeld van honderden Nederlandse meisjes. De rechtbank kon dat niet bevestigen.

De advocaat van een van de twee veroordeelden spreekt tegen dat zijn cliƫnt onderdeel is van een wraakpornonetwerk. "Iedereen kan bij een netwerk horen. Google is ook een netwerk. Maar dit klinkt alsof is samengewerkt met honderden mannen, en dat is niet zo."

Beveiligingsvragen

De twee mannen werkten onderling wel samen. Zo wisselden ze via een chatprogramma buitgemaakte inloggegevens uit. Die kraakten ze door bijvoorbeeld op Facebook te zoeken naar de antwoorden op beveiligingsvragen.

Sommige meisjes ontdekten de hacks en deden aangifte. Een van hen kreeg ook dreigmails waarin stond dat ze meer pikante foto's en video's moest sturen, omdat er anders naaktfoto's van haar en haar vriend openbaar zouden worden gemaakt.

Psychische problemen

Het onderzoek naar de aangiftes leidde naar de IP-adressen van de twee verdachten die vandaag zijn veroordeeld.

Beide mannen kampen volgens de rechtbank met psychische problemen. Daarom moeten ze zich na hun gevangenisstraf laten behandelen.

Exposen

Het delen van naaktfoto's, voorzien van online profielen, namen of telefoonnummers, wordt ook wel 'exposen' - ontmaskeren - genoemd. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van NOS op 3 dat veel vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond hiervan het slachtoffer zijn.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt na de zomer met voorstellen om misbruik van seksueel getint beeldmateriaal strenger te bestraffen. In mei maakte hij al bekend dat mensen die zich schuldig maken aan wraakporno tot twee jaar gevangenisstraf moeten kunnen krijgen.