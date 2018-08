Bijna 3000 branden door droogte, ruim twee keer zoveel als vorig jaar

De afgelopen twee maanden waren er meer dan twee keer zoveel natuurbranden in Nederland als in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt Brandweer Nederland aan de NOS nadat de cijfers van de 25 brandweerregio's zijn geïnventariseerd.

In juni en juli woedden er 2811 natuurbranden door de droogte, het jaar ervoor werden in dezelfde periode 1213 branden in onder meer bossen, duinen en heides geteld. De branden varieerden van beginnende brandjes tot zeer grote natuurbranden.

Extra maatregelen

In deze lange periode van hitte en droogte zijn extra maatregelen genomen, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. "Zo wisselden brandweercollega's elkaar vaker af dan onder normale omstandigheden en werd extra drinken en eten aangevoerd." Ook hebben sommige brandweerlieden buiten hun regio hulp geboden.

Daarnaast is in juli en augustus, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, gevlogen met surveillancevliegtuigen en was er extra controle door politie en boswachters. De afgelopen jaren zijn er bovendien op verschillende locaties in de natuur waterputten geslagen om in tijden van nood snel aan water te kunnen komen.

"Onze situatie is - mede door de inrichting van de natuurgebieden in ons land en de preventieve maatregelen - niet te vergelijken met de Zuid-Europese landen en Amerika", zegt Wevers. Die landen kampen veelvuldig met vaak moeilijk beheersbare, grootschalige bosbranden.

Blushelikopters

Als een natuurbrand fors uitbreidt, kan de brandweer een beroep doen op defensie om militaire blushelikopters in te zetten om het bluswerk te ondersteunen. Dit jaar is daar voor het eerst sinds 2014 gebruik van gemaakt. De legerhelikopters werden deze zomer zeven maal ingezet. Ook werden zes keer drones gebruikt op plaatsen waar de brandweer moeilijk bij kan komen om de situatie te beoordelen.

De droogte in Nederland is overigens voorlopig nog niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat moet het nog twee tot drie maanden typisch Nederlands weer zijn, voordat het watertekort is aangevuld.