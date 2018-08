Umc's trekken portemonnee voor schaarse specialistische verpleegkundigen

Veel universitaire ziekenhuizen werken met premies en bonussen om heel schaarse gespecialiseerde verpleegkundigen aan te trekken of voor langere tijd aan zich te binden. Daarbij wordt een variëteit aan middelen ingezet, ontdekte de NOS bij een rondgang langs alle academische ziekenhuizen.

Eerder wees onderzoek van de NOS uit dat de tekorten aan gespecialiseerd medisch personeel in vrijwel het hele land blijven toenemen. Ziekenhuizen gaven toe aan dat ze op verschillende manieren proberen om toch aan gespecialiseerde verpleegkundigen te komen. Slechts één ziekenhuis zei te overwegen een 'tekenbonus' te betalen aan bepaalde schaarse verpleegkundigen.

Nu blijkt dat veel academische ziekenhuizen wel degelijk met de geldbuidel zwaaien om de gewenste verpleegkundigen aan te trekken. Vooral operatieassistenten en anesthesiemedewerkers profiteren daarvan. Die zijn voor de continuïteit van het werk in de academische centra onmisbaar.

Bonussen bij UMC Utrecht

Het academisch ziekenhuis in Utrecht hanteert al enkele jaren een 'bindingspremie' voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. De hoogte hangt af van het aantal dienstjaren en hun salarisschaal.

Net als sommige andere gespecialiseerde verpleegkundigen - bijvoorbeeld intensivecareverpleegkundigen en spoedeisendehulp (SEH)-verpleegkundigen krijgen ook zij een bonus als ze oproepbaar zijn voor extra diensten. Ook groeien ze sneller door naar een hoger salaris.

Extra salaris voor blijvers

Het Erasmus MC in Rotterdam biedt operatieassistenten en anesthesiemedewerkers eveneens een bindingspremie. Als de medewerkers zich verplichten minstens een jaar in het ziekenhuis te blijven werken, krijgen ze een maand extra salaris uitgekeerd.

Het ziekenhuis spreekt van een maatregel die bij hoge uitzondering wordt genomen "om de continuïteit van de hoog complexe academische zorg te waarborgen". Het Erasmus MC beraadt zich nog op eventuele andere maatregelen om de personeelstekorten te lijf te gaan.

Drie jaar = 5000 euro extra

Het UMCG in Groningen biedt medewerkers die in en rond operatiekamers werken op moeilijk in te vullen functies, een forse premie aan. Als ze zich vastleggen om tenminste drie jaar in functie te blijven, krijgen ze een bindingspremie van 5000 euro uitgekeerd.

Het ziekenhuis wil daarmee voorkomen dat het door het toenemende personeelstekorten zijn capaciteit moet terugbrengen. Eerder was het UMCG al genoodzaakt om vanwege personeelsgebrek 4 van de 29 operatiekamers te sluiten.