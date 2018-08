UMCG biedt 5000 euro premie om vertrek van personeel te voorkomen

Ziekenhuis UMCG in Groningen wil het vertrek van werknemers voorkomen door ze 5000 euro te geven. De 'bindingspremie' is bestemd voor mensen die werken in en rond de operatiekamers, op functies waarvoor het moeilijk is om personeel te vinden.

Met de maatregel wil het ziekenhuis iets doen aan het personeelstekort. Het ziekenhuis sloot al 4 van de 29 operatiekamers en meerdere bedden op de afdeling intensive care, omdat er een tekort is aan onder meer specialistische verpleegkundigen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

Ergere problemen voorkomen

"We weten dat we zometeen ook ├ęcht tegen een capaciteitsprobleem aanlopen, erger dan nu al. Deze bindingspremie is bedoeld om te voorkomen dat we de capaciteit niet verder hoeven te reduceren", zegt bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het Groningse ziekenhuis tegen RTV Noord.

Om de 5000 euro te krijgen, belooft de medewerker zich drie jaar te zullen binden aan de functie. Vertrekt iemand toch eerder, dan moet de premie worden terugbetaald. Het ziekenhuis biedt niet alleen een premie, maar vraagt medewerkers ook of ze meer willen werken. Iemand die nu bijvoorbeeld nog 32 uur werkt, wordt gevraagd het contract uit te breiden naar 40 uur.

Scheve gezichten?

De maatregelen gelden alleen voor functies waar geen mensen voor gevonden kunnen worden. "Het is niet zo dat we vinden dat andere medewerkers niet hard genoeg werken, of dat elders de werkdruk niet hoog is", benadrukt Aartsen. "We weten dat alle medewerkers keihard moeten werken."

Maar deze maatregel is volgens het ziekenhuis nodig om te voorkomen dat bijvoorbeeld operaties niet meer kunnen doorgaan. "We kijken waar de capaciteit het meeste wringt en waar we echt geen mensen kunnen vinden."

De bindingspremie is nog niet definitief. De ondernemingsraad van het UMCG moet nog instemmen met de plannen.

Landelijk grote tekorten

Ziekenhuizen in heel Nederland worstelen met personeelstekorten. Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat het aantal medische vacatures in ziekenhuizen is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Vanwege de tekorten zijn honderden operaties uitgesteld. Ook worden er minder operaties ingepland.

Spoedafdelingen kampen met de grootste tekorten. Ziekenhuizen hebben grote moeite om gespecialiseerd verpleegkundig personeel te vinden voor acute zorgafdelingen zoals de spoedeisende hulp, intensivecareafdelingen en operatiekamers.

Nieuwe cao

Er is niet alleen een tekort aan personeel, maar er wordt ook al maanden onderhandeld over een nieuwe cao voor het personeel van universitaire ziekenhuizen. De medewerkers willen onder meer een salarisverhoging van 3,5 procent en betere arbeidsvoorwaarden, maar daar is nog geen overeenstemming over.

Inmiddels liggen de gesprekken al maanden stil. In verschillende ziekenhuis zijn de afgelopen tijd stiptheidsacties gehouden uit protest tegen het uitblijven van een cao.