Totale chaos op Lombok: iedereen wil weg, maar alle vluchten zitten vol

Van Oosten is nu in Kuta, in het zuiden van het eiland. "We hebben een taxichauffeur omgekocht om ons te brengen. We zijn bereid een hoop te betalen voor een beetje veiligheid. We hopen maar dat het in Kuta veilig genoeg is om in een hostel te slapen, want we zijn al twee dagen wakker. En mentaal helemaal gesloopt."

De gebouwen in Kuta zijn nog helemaal intact, vertelt Van Oosten. "De aardbeving was hier minder heftig. Hier lijkt het bijna of er niets gebeurd is, op de gaten in de grond dan na."