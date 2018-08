Gemeenten dichten loonkloof tussen mannen en vrouwen

Gemeenten hebben de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht. Het afgelopen jaar verdienden vrouwelijke ambtenaren bij de gemeente zelfs voor het eerst meer dan mannen.

Mannelijke gemeente-ambtenaren verdienden gemiddeld 3653 bruto per maand, uitgaande van een fulltime werkweek. Vrouwen verdienden 3679 euro, schrijft Trouw op basis van de personeelsmonitor van A+O fonds gemeenten en onderzoeksbureau Panteia.

Veel gemeenten hebben gericht beleid gevoerd door bijvoorbeeld meer vrouwen op leidinggevende functies te krijgen, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In 2016 hadden vrouwen nog 22 procent van de leidinggevende functies, in 2017 was het percentage gestegen naar 40. Een verklaring is dat de afgelopen jaren relatief veel mannen bij de gemeente met pensioen gingen.

Opvallend is dat bij de gemeenten ook vrouwen in de 40, 50 en 60 ongeveer hetzelfde verdienen als mannen in die leeftijdscategorie. Over het algemeen verdienen vrouwen vanaf hun veertigste minder omdat ze bijvoorbeeld in deeltijd werken of vanwege hun kinderen enige tijd uit de arbeidsmarkt zijn weggeweest.

Verschil neemt af

Bij de overheid zijn de verschillen al jaren kleiner dan in het bedrijfsleven: in 2008 verdienden vrouwen nog 7 procent minder, in 2014 was het verschil gedaald tot 5 procent. In het bedrijfsleven liep het verschil in die periode terug van 9 tot 7 procent.

Als niet wordt gecorrigeerd op zaken als opleidingsniveau en werkervaring zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen overigens groter. Vorig jaar verdiende een mannelijke werknemer in Nederland zo bezien gemiddeld 16 procent meer dan een vrouwelijke. In 2008 was dat nog 20 procent.