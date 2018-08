PostNL lijdt verlies en verkoopt onderdelen

PostNL blijft last houden van de krimpende brievenpostmarkt. Het bedrijf wist afgelopen kwartaal weliswaar iets meer omzet te maken dan een jaar eerder, het moest wel een verlies van 1 miljoen euro noteren.

Dat kwam vooral doordat er steeds minder brieven verstuurd worden. Werd er in het tweede kwartaal van vorig jaar nog voor 434 miljoen euro aan brieven via PostNL verzonden, afgelopen kwartaal was dit gezakt naar 400 miljoen euro. Op plekken waar weinig mensen wonen in Nederland kost het soms meer geld om post te bezorgen dan het oplevert.

De pakketjespost nam juist toe, van 266 miljoen euro naar 322 miljoen. Maar dat kon de verliezen dus niet goedmaken.

Tegelijk met de bekendmaking van de kwartaalcijfers liet het bedrijf weten dat het twee dochterondernemingen in het buitenland in de verkoop zet: het Duitse Nexive en het Italiaanse Postcon. Volgens PostNL is dat nodig om zich meer op de Benelux te kunnen richten.

Vertraging

PostNL laat weten dat het enige tijd rekening houdt met de flinke afname van brievenpost. Het is de laatste tijd daarom al aan het bezuinigen. Zo worden op dit moment 9000 van de in totaal 19.000 brievenbussen in Nederland weggehaald.

Maar de kostenbesparingen gaan langzamer dan gepland. Dat komt onder meer doordat de verdere automatisering van het sorteerproces vertraging heeft opgelopen, en het vanwege de krappe arbeidsmarkt in sommige regio's moeilijk is om aan personeel te komen.

Op de schop

Op dit moment is PostNL nog wettelijk verplicht om vijf dagen per week in heel Nederland binnen korte tijd brieven te bezorgen. Om dat te blijven bekostigen, is de postzegelprijs de laatste jaren steeds verder gestegen.

Om te voorkomen dat de postbezorging straks onbetaalbaar wordt, heeft het kabinet onlangs besloten de postmarkt meer open te breken. Het is de bedoeling dat brieven straks ook via pakketdiensten of concurrenten van PostNL bezorgd kunnen worden.

Naar aanleiding van de nieuwe cijfers herhaalt PostNL topvrouw Herna Verhagen haar pleidooi aan de overheid om haast te maken met de ingrepen, omdat de markt snel en onomkeerbaar verandert.