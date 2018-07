Kostenbesparende operatie 'brievenbus weghalen' is in volle gang

PostNL is in het hele land druk bezig met het weghalen van 9000 van de in totaal 19.000 brievenbussen. Het bedrijf kondigde deze operatie eerder al aan. In tien jaar tijd is het aantal brieven per dag gedaald van 20 miljoen naar 8 miljoen. "In sommige brievenbussen zitten aan het eind van de dag amper vijf brieven. Dus dit systeem is niet vol te houden", aldus woordvoerder Ellen Talsma van PostNL.

Het bedrijf wil dat iedereen in Nederland - in de stad of op het platteland - over vijf jaar nog steeds gewoon een kaartje op de bus kan doen. En voor een redelijk tarief. Om die toekomst veilig te stellen, is ingrijpen in het netwerk van brievenbussen nu noodzakelijk.

De duizenden bussen worden verzameld, onder meer in Breda. "Hier worden ze schoongemaakt en wachten ze op hergebruik. Het gebeurt af en toe dat we brievenbussen moeten vervangen en dan kunnen we uit deze voorraden putten."

Zoals bekend sneuvelden er bijvoorbeeld rond Oud en Nieuw de afgelopen jaren de nodige brievenbussen.

Kostenbesparing

Het bedrijf erkent dat het om een kostenbesparing gaat. Maar hoeveel miljoen euro ermee bespaard wordt, wil PostNL niet zeggen.

Af en toe klinkt er nog protest, zoals deze week in Rotterdam. Daar zijn bewoners van een serviceflat er niet blij mee dat de brievenbus om de hoek verdwijnt.

Talsma: "Post is zoiets maatschappelijks, daar komt een bepaalde emotie bij. Maar we pakken het heel zorgvuldig aan. We vragen advies aan belangengroepen als de ANBO (ouderen) en Ieder(in) (een netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, red.) om het aanpassen van het netwerk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Wij denken dat dat lukt."

Goed geluisterd

Volgens ouderenbond ANBO heeft PostNL inderdaad goed geluisterd naar de maatschappelijke organisaties. "In de praktijk zijn er best nog een aantal plekken waar het niet helemaal goed is gegaan, maar hopelijk kan dat na overleg worden opgelost."

PostNL is bereid om eventueel bussen terug te zetten, maar dan zal er ergens anders in die plaats toch nog eentje moeten verdwijnen.