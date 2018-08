Venezuela: zes terroristen opgepakt om aanslag met drones op president

In Venezuela zijn zes mensen opgepakt voor een incident tijdens een toespraak van de Venezolaanse president Maduro. Tijdens de toespraak bij een militaire ceremonie in de hoofdstad Caracas, waren een of meerdere explosies te horen. Kort erna zeiden de Venezolaanse autoriteiten dat het om een aanslag ging met drones.

De zes die zijn opgepakt worden verdacht van het willen ombrengen van president Maduro. Zij zouden twee drones hebben geladen met explosieven en die tot ontploffing hebben gebracht. Maduro, zijn vrouw en een aantal hoogwaardigheidsbekleders zouden het doelwit zijn.

Onderschept

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Nestor Reverol is de aanslag verijdeld door de drones tijdig te onderscheppen. "We hebben zes terroristen opgepakt", zegt Reverol. Een van de gearresteerde verdachten zou mee hebben gedaan aan anti-regeringsprotesten in 2014.

Hij verwacht dat er nog meer mensen worden opgepakt. Afgelopen weekend zijn er op verschillende plekken in Caracas invallen geweest.

President Maduro zegt dat mensen met extreemrechtse sympathie├źn verantwoordelijk zijn voor de aanslag, afkomstig uit Colombia en de Verenigde Staten. Daarbij noemde hij ook de naam van de Colombiaanse president Santos, een tegenstander van Maduro. Hij ontkent de beschuldigingen.