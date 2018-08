Canal Parade in Amsterdam, met Iraanse boot en vrouwentoiletten

In Amsterdam is een begin gemaakt aan de Canal Parade, het jaarlijkse hoogtepunt van de Gay Pride, waarin tachtig uitbundig versierde boten met een minstens even uitbundig versierde 'bemanning' een bijna zes kilometer lange tocht door de grachten maken.

Langs de route staan duizenden toeschouwers. De deelnemers verzamelden zich vanaf vanochtend vroeg al in het Oosterdok op de boten. Dat betekende volgens NH Nieuws vroeg opstaan voor veel mensen, zoals de Drag Queens United, die zich in veel gevallen ook in het nachtleven hadden gestort.

Zodra de boten de grachten in kwamen, kon het feest beginnen: