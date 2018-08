Advocaten oud-filmproducent Weinstein willen dat strafproces stopt

De advocaten van de Amerikaanse oud-filmproducent Harvey Weinstein zeggen dat het proces tegen hun cliënt moet worden gestopt. Ze zeggen dat ze e-mails hebben waaruit blijkt dat een vrouw die door Weinstein verkracht zou zijn daarna nog jaren een relatie met hem heeft gehad.

De jury die de vervolging van Weinstein gelastte, heeft de mails destijds niet gezien. De advocaten vinden dat hun cliënt daardoor geen eerlijk proces heeft gekregen.

Voorstellen aan moeder

Het gaat om mails die gedurende vier jaar zijn verstuurd, vanaf 2013. In dat jaar zou de betreffende vrouw door de Hollywoodmagnaat verkracht zijn.

De advocaten van de oud-producent zeggen dat ze weten dat verkrachting ook binnen een relatie voorkomt, maar uit de toon van de mails zou blijken dat de vrouw verliefd op Weinstein was en veel van hem hield. Zo schrijft ze dat ze niet kon wachten om Weinstein aan haar moeder voor te stellen.

#MeToo

Harvey Weinstein (66) staat in New York terecht voor verkrachting van drie vrouwen. De oud-producent is momenteel op borgtocht vrij. De volgende hoorzitting is op 20 september.

In totaal zijn er meer dan zeventig vrouwen die zeggen dat ze het slachtoffer van hem zijn. Het gaat voornamelijk om actrices en andere mensen uit de filmwereld; allemaal vrouwen die van Weinstein afhankelijk waren. Weinstein houdt vol dat er geen enkele sprake was van dwang.

De beschuldigingen tegen Weinstein leidden tot de #MeToo-beweging. Honderden vrouwen zeggen dat ze door invloedrijke mannen seksueel zijn misbruikt of geïntimideerd.