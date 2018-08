Hitte en droogte: nieuw weerrecord in Nederland en 'smelt' het Europese record?

Langste regionale hittegolf ooit

In Deelen in Gelderland en Gilze-Rijen in Noord-Brabant is nu sprake van de langste regionale hittegolf ooit. Bij de meetstations is het voor de 23ste dag op rij warmer dan 25 graden. Omdat het een flink aantal dagen ook warmer was dan 30 graden, is officieel sprake van een hittegolf.

Landelijk is er nu geen hittegolf. Daarvoor is de temperatuur in De Bilt leidend en die bleef afgelopen zaterdag net onder de 25 graden steken.

Zwemwater vaker vervuild met blauwalg

Door de hoge temperaturen heeft blauwalg vrij spel. De bacterie gedijt goed in warm water en dus neemt het aantal zwemwaarschuwingen flink toe. Dit jaar zijn er al 150 waarschuwingen, in heel 2016 waren het er nog 77. Ook de vissterfte neemt toe, omdat in het warme water minder zuurstof zit.

Onderzoekers kijken naar Sahara

Hoe we moeten omgaan met véél water, weten we in Nederland wel. Een droogteperiode als nu is juist zeer zeldzaam. Nederlandse onderzoekers kijken daarom wat ze kunnen leren van de grond in de Sahara, waar gewassen hebben leren overleven met extreem weinig water. Lees het verhaal van NOS op 3 hierover: