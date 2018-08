Pas op waar je zwemt: zwemwater vaker vervuild met blauwalg

Het aantal vervuilde zwemwateren is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. Tot nu toe zijn er dit jaar al 150 zwemwaarschuwingen, in 2016 waren dat er nog 77, blijkt uit meerjarencijfers van de provincies.

Het is lang warm dit jaar en hitte speelt een belangrijke rol bij de vervuiling door blauwalg. "Samen met de hoeveelheid voedingsstoffen in water zorgt de hoge temperatuur ervoor dat blauwalgen groeien", zegt Hans Ruiter in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is specialist zwemwaterkwaliteit bij Rijkswaterstaat. "Daar is vaak weinig tegen te doen. We proberen het aantal voedingsstoffen voor blauwalg in water te verminderen, maar dat lost de structurele problemen niet op."

Waterschappen constateren dat het aantal waterschappen waar waterkwaliteitsproblemen voorkomen, snel toeneemt in deze extreem droge en hete zomer. Sinds vorige week is het aantal waterschappen met waterkwaliteitsproblemen - met name vissterfte - verdubbeld.