WHO: nieuwe ebola-uitbraak Congo is groot risico

De nieuwe ebola-uitbraak in Congo is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een groot risico. Het virus heeft zich verspreid over een gebied van tientallen kilometers en deze regio is dicht bij de grens met Uganda.

Woensdag werd bekend dat in het noordoosten van Congo vier nieuwe besmettingen van het dodelijke virus zijn vastgesteld. Vorige week verklaarde de WHO nog dat de vorige ebola-uitbraak in het Afrikaanse land voorbij was.

Behalve de vier vastgestelde besmettingen zijn de afgelopen weken twintig mensen omgekomen door virussen die niet zijn geïdentificeerd.

Controles grens

Buurland Uganda, dat op ongeveer honderd kilometer van het gebied ligt, heeft maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat ebola de grens passeert. Er zijn gezondheidscontroles bij de grens en op het internationale vliegveld van het land.

De vorige ebola-uitbraak in Congo werd met succes onder controle gebracht door een nieuw vaccin. 33.000 mensen die in contact waren geweest met een ebolapatiënt, zoals artsen en verplegend personeel, kregen het experimentele middel toegediend.

Conflicten

De nieuwe uitbraak is van dezelfde variant, waardoor het vaccin opnieuw zou kunnen worden ingezet om verspreiding te voorkomen. Spanningen en conflicten in het getroffen gebied zouden hulpverlening wel in de weg kunnen staan.

In de regio is geschokt gereageerd op de nieuwe besmettingen. "Er is veel paniek onder de lokale bevolking", zegt een verpleegkundige tegen persbureau Reuters. Overheidsinstellingen en een lokaal radiostation geven voorlichting over hygiënemaatregelen om verspreiding te voorkomen.