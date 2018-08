Rust hersteld na verkiezingsgeweld Zimbabwe, Amnesty wil onderzoek

Een dag na de bloedige confrontatie tussen Zimbabwaanse veiligheidsdiensten en demonstranten is de rust in de straten van hoofdstad Harare weergekeerd. Amnesty International eist een onderzoek naar het gewelddadige optreden van het leger, dat door de regering bij de demonstratie werd ingezet. De regering liet weten dat militairen in Harare blijven "totdat de situatie over is".

Bij de demonstratie tegen het uitblijven van de verkiezingsuitslag vielen drie doden. Volgens Amnesty heeft het leger buitenproportioneel geweld gebruikt. "Door met scherp te schieten op ongewapende demonstranten heeft het leger de beginselen geschonden die het zou moeten beschermen."

President Mnangagwa zegt contact te hebben gehad met oppositieleider Chamisa om de spanningen rond de verkiezingen deze week te verminderen. Ook sprak hij zich uit voor een onafhankelijk onderzoek naar wat er in Harare plaatsvond.

Historische verkiezingen

De verkiezingen van afgelopen maandag waren historisch omdat het de eerste parlementsverkiezingen waren sinds het leger in november oud-president Mugabe afzette en hem verving door Mnangagwa.

De hoop dat met de komst van Mnangagwa een nieuwe wind zou waaien, lijkt echter vervlogen. "Mnangagwa heeft de afgelopen zeven maanden de wereld rondgereisd en gezegd dat Zimbabwe open en eerlijke verkiezingen zou houden", zegt correspondent Bram Vermeulen.

"Nu duidelijk wordt dat de regeringspartij het slecht heeft gedaan bij de verkiezingen, ook al zeggen de officiële uitslagen dat niet, wordt er teruggegrepen naar oude gewoonten. Toen er gisteren een paar honderd oppositieaanhangers op de been waren, werd niet de oproeppolitie ingezet, maar het leger."

Daar kwam afgelopen nacht een nieuw incident bij. "Een van de leden van de oppositie is door het leger ontvoerd", zegt Vermeulen. "Dat soort ontvoeringen doet denken aan de gewelddadige verkiezingen van 2008, toen honderden oppositieleden zijn verdwenen en geëxecuteerd."

Wachten op uitslag

Regeringspartij Zanu-PF won gisteren volgens de kiescommissie de parlementsverkiezingen. Maar aanhangers van de oppositie beschuldigen de regering van het manipuleren van de uitslag.

De overwinning bij de presidentsverkiezingen, die tegelijkertijd werden gehouden, werd opgeëist door zowel president Mnangagwa als oppositieleider Chamisa. Het is nog altijd wachten op het officiële resultaat, maar volgens Vermeulen maakt het niet meer uit. "Het idee dat de huidige verkiezingen eerlijk zijn, is door wat er gisteren en vandaag gebeurd is, wel verdwenen."