Regeringspartij wint parlementsverkiezingen Zimbabwe

In Zimbabwe heeft regeringspartij Zanu-PF de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij heeft minimaal 109 van de 210 zetels in het parlement veroverd. Daardoor is Zanu-PF niet meer in te halen door oppositiepartij MDC, die voorlopig op 41 zetels staat.

Zanu-PF heeft nog dertig zetels nodig om een driekwartmeerderheid te halen, die nodig is om grondwettelijke veranderingen door te voeren. Voor de verkiezingen stond de partij op 160 zetels. MDC bezit 49 zetels.

Het waren de eerste parlementsverkiezingen sinds het leger in november oud-president Robert Mugabe afzette en hem verving door Emmerson Mnangagwa (75).

De 94-jarige Mugabe werd uitgejouwd toen hij zich maandag liet zien bij een stembureau in hoofdstad Harare met zijn vrouw Grace. Hij zou in ieder geval niet op Zanu-PF hebben gestemd, zijn oude partij die hem na de machtsgreep door zijn voormalig vertrouweling Mnangagwa liet vallen.

Presidentsverkiezingen

De opkomst van de verkiezingen was met 75 procent hoog. Het hoofd van Europese waarnemers liet weten dat de verkiezingen voor het grootste deel zonder onregelmatigheden waren verlopen. In campagnetijd hadden oppositieleden zich wel beklaagd over intimidatie van kiezers.

Tegelijk met de parlementsverkiezingen vonden er ook presidentsverkiezingen plaats in Zimbabwe. Die uitslag is nog niet bekend. Gisteren claimde zowel zittend president Mnangagwa als oppositieleider Chamisa de overwinning. Als geen van de presidentskandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalt, is er op 8 september een beslissende tweede ronde.