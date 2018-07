Ex-president Mugabe uitgejouwd bij stembureau

Op wie de vorig jaar afgezette president heeft gestemd is niet duidelijk, maar het is in elk geval een kandidaat van de oppositie. "Ik stem niet op degenen die illegaal de macht hebben gegrepen", zei Mugabe gisterochtend op een persconferentie.

Met die machtsgreep doelde hij op zijn opvolger en voormalige steunpilaar Emmerson Mnangagwa (75). Die kwam vorig jaar met steun van het leger aan de macht nadat Mugabes eigen ZANU-PF hem had laten vallen.

Hoge opkomst

Uitslagen of exitpolls zijn er nog niet, maar volgens waarnemers is de opkomst hoog. In de jongste peilingen stond Mnangagwa er iets beter voor dan MDC-leider Nelson Chamisa, een 40-jarige advocaat en pastor.

Op de persconferentie liet Mugabe zich over Chamisa ontvallen dat die het goed lijkt te doen, afgaande op zijn campagnebijeenkomsten. Velen zagen daarin een verkapte steunbetuiging aan Chamisa.