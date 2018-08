EU importeert nu al flink meer sojabonen uit VS

Om een handelsoorlog met Amerika te voorkomen, beloofde voorzitter Juncker van de Europese Commissie onlangs dat de EU meer Amerikaanse sojabonen gaat importeren. Uit de jongste cijfers blijkt dat zo'n toename al een tijdje aan de gang is. Simpelweg omdat de sojabonen uit Amerika de goedkoopste zijn.

De import van Amerikaanse sojabonen is in juli, in vergelijking met juli 2017, met 283 procent toegenomen tot 360.000 ton. Van alle door de EU geïmporteerde sojabonen komt inmiddels 37 procent uit de VS. Een jaar geleden was dat 9 procent.

Ook kopen de EU-landen meer sojameel uit de VS. Ook daar is de reden dat de Amerikaanse soja goedkoper is dan die uit andere grote soja-landen zoals Brazilië en Argentinië. Juncker noemt de jongste cijfers een "win-winsituatie voor de Europese en Amerikaanse burgers".

Veevoer

Soja is eiwitrijk en wordt veel gebruikt in veevoer voor kippen, varkens en runderen. Er wordt ook melk mee gemaakt. De EU kan niet voldoende produceren voor de eigen behoefte en importeert daarom jaarlijks zo'n dertig miljoen ton aan sojabonen.

Jean-Claude Juncker reisde vorige week af naar Washington om onder meer te voorkomen dat Trump een hogere importheffing zou afkondigen op Europese auto's. Hij dreigde met percentages van 25 procent. Dat zou met name de Duitse auto-industrie flink treffen. Juncker en Trump kwamen vrij snel tot een akkoord waarbij Juncker dus onder meer beloofde meer sojabonen te importeren.