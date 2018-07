Handelsoorlog tussen VS en EU lijkt afgewend

Een handelsoorlog tussen de VS en Europa lijkt afgewend. Tijdens een bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, aan president Trump is een deal gesloten.

Op een gezamenlijke persconferentie sprak Trump van een "grote dag voor vrije en eerlijke handel". Ook zei hij dat de VS en de EU partners zijn, geen vijanden en dat er een nieuwe fase is ingegaan in de betrekkingen tussen de VS en de EU.

Juncker zei dat de EU en de VS maken afspraken hebben gemaakt om de importtarieven op industriƫle producten te verlagen en de bestaande importheffingen verder af te bouwen.

Verder heeft de EU beloofd om veel meer Amerikaanse sojabonen en vloeibaar gas te gaan importeren.