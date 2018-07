Reisadvies Tadzjikistan niet aangescherpt na aanslag

Het advies blijft om alert te zijn in het hele land. In het westen en midden van het land, waar de aanslag gebeurde, zijn veiligheidsrisico's. In het oosten en in de grensgebieden adviseert het ministerie om alleen te reizen als dit noodzakelijk is.

Onverlichte wegen

Ook adviseert Buitenlandse Zaken niet na zonsondergang over de weg te reizen, omdat de Tadzjiekse wegen slecht en vaak niet verlicht zijn en voertuigen slecht zijn onderhouden. Het ministerie weet niet hoeveel Nederlanders er momenteel in Tadzjikistan zijn.

Bij de aanslag van zondag kwamen vier mensen om het leven, onder wie een Nederlander. Zijn Nederlandse partner raakte gewond en is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.