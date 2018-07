Nederlandse gewonde aanslag Tadzjikistan uit ziekenhuis

De Nederlandse vrouw die zondag tijdens een fietstocht gewond raakte bij de aanslag in Tadzjikistan, is uit het ziekenhuis ontslagen. Ze is naar een hotel gebracht, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Nederland heeft geen ambassade of andere vertegenwoordiging in Tadzjikistan. Daarom heeft de Duitse ambassade in het land zich over de vrouw ontfermd. De Duitsers werken nauw samen met de Nederlandse ambassade in Kazachstan.

"Wij houden contact met de familie van de vrouw", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Er wordt goed voor haar gezorgd."

Aangereden

De man van de Nederlandse vrouw kwam bij de aanslag om het leven, net als drie anderen.

Ze werden opzettelijk aangereden door een automobilist. Volgens de regering van Tadzjikistan was de aanslag het werk van een verboden islamitische oppositiepartij, maar die ontkent met klem elke betrokkenheid.