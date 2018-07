Israël wijst Italianen uit na graffiti-rel Palestijnse activist

Twee Italiaanse graffiti-kunstenaars zijn Israël uit gezet omdat ze op de muur die Israël scheidt van de Westelijke Jordaanoever een afbeelding hadden gemaakt van de jonge Palestijnse activist Ahed Tamimi. Israëlische agenten hielden de twee zaterdag aan, terwijl ze aan het werk waren bij de afscheidingsmuur. Ook een Palestijn die in hun gezelschap was, werd meegenomen.

Gisteren besliste de Israëlische justitie dat de Italianen zich schuldig hedden gemaakt aan vandalisme. Hun visa werden ingetrokken en de twee kregen te horen dat ze binnen drie dagen het land moesten verlaten. Ze mogen tien jaar lang Israël niet meer in. De Italianen zijn vanmorgen naar huis teruggevlogen. De Palestijn is vrijgelaten.

Mishandeling

De 17-jarige Tamimi werd in december gearresteerd voor het huis op de Westoever waar ze met haar familie woont. Ze had een Israëlische soldaat geschopt en in het gezicht geslagen, terwijl haar moeder haar filmde. De beelden gingen de hele wereld over en Tamimi werd het symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische overheersing.

Overigens is nooit opgehelderd of ze de militair aanviel uit frustratie over Israëlische agressie tegen een neef van haar, of om de situatie bewust te laten escaleren. Tamimi komt uit een activistisch gezin.

Uit solidariteit

Israël liet Tamimi en haar moeder gisteren na een celstraf van acht maanden vrij. De Italianen wilden de Palestijnse "uit solidariteit" vereeuwigen op de afscheidingsmuur, liet hun advocaat weten. Ze waren al dagenlang aan het werk, toen ze werden opgepakt. De advocaat wijst erop dat ze in de buurt van een Israëlische wachttoren werkten, en al dagenlang werden geobserveerd voordat de politie in actie kwam.