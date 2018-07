Podcast De Dag: Gaat de commercie met de Pride aan de haal?

De jaarlijkse Pride in Amsterdam is weer losgebarsten. Bedrijven steken zich in het roze of brengen speciale regenboogproducten op de markt. Transmodel en -dj Valentijn de Hingh vindt het hartverwarmend, maar twijfelt aan de oprechtheid van alle initiatieven. Gaat de commercie met de Pride aan de haal?

Vandaag is de Internationale Dag tegen Mensenhandel. Merel van Groningen viel als 15-jarige in handen van een loverboy en vertelt in De Dag hoe ook in Nederland dit fenomeen zich veelvoudig voordoet. Politie-agenten leggen volgens haar de schuld vaak bij het slachtoffer. "Maar wat het slachtoffer ook gedaan heeft, het is nooit iemands bedoeling om seksueel uitgebuit te worden. Nooit."