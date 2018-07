Hans Klok emigreert naar Vegas: 'Iedere illusionist wil daar staan'

Hans Klok heeft nog één tournee op de planning staan voordat hij afscheid neemt van Nederland. Hij vertrekt naar Las Vegas waar hij een contract heeft getekend om tien jaar lang, zes dagen per week en twee keer per dag een show op The Strip op te voeren.

"Ze gaan er alles aan doen om me heel beroemd te maken, maar dan moet ik me wel voor langere tijd binden", zegt de illusionist in NOS Met het Oog op Morgen. "Ik had het ook niet kunnen doen. Maar dan ga ik weer toeren door Nederland, Duitsland en Frankrijk en dat rondje ken ik wel."

Het is het grote avontuur dat Hans Klok naar de gokhoofdstad van de wereld lokt, maar ook de vrees dat hij in Europa 'oud nieuws' wordt. "Ik ben een beetje bang dat er een moment komt waarop iedereen Hans Klok wel heeft gezien", lacht hij. "Ik ben Nederland niet moe hoor, ik ben alleen bang dat Nederland mij moe is."