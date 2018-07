Per week 4,5 miljoen bekers ijs vullen, en nóg is het niet genoeg

De tropische hitte in Nederland stuwt de ijsverkopen naar ongekende hoogte. In de ijsfabriek van Unilever in Hellendoorn zijn alle verloven ingetrokken en worden per week 4,5 miljoen bekers met ijs gevuld. En nog is het niet genoeg. "Wat we normaal in een maand verkopen, gaat nu weg in een week", zegt Joost Houben, 'hoofd ijs' van de multinational in Nederland.

Ook ijssalons beleven gouden tijden. "Als dit zo doorgaat, word ik miljonair", schatert Luc Blok van ijssalon Luciano in Wassenaar. "Ik zit al 22 jaar in dit vak, maar dit heb ik nog niet vaak meegemaakt. We lopen echt op ons tandvlees."

Unilever merkt vooral een stijgende vraag naar waterijsjes. "Hoe warmer het wordt, hoe meer consumenten kiezen voor lichtere en meer fruitige smaken. Maar ook Magnums en roomijs verkopen we fors meer dan vorig jaar", zegt Houben.