Premier Tsipras bezoekt Mati in nasleep verwoestende brand

De Griekse premier Tsipras heeft een bezoek gebracht aan de Griekse badplaats Mati, die een week geleden getroffen werd door een verwoestende bosbrand. In de vuurzee kwamen ten minste 91 mensen om, 25 mensen worden nog vermist. De regering krijgt zware kritiek vanwege de inadequate reactie op de brand en het negeren van bouwvoorschriften.

Tsipras' bezoek was onaangekondigd, en er was alleen een cameraman van de staatstelevisie bij aanwezig. De premier twitterde zelf dat hij vanmorgen gesproken heeft met "burgers, technici, militairen, brandweerlieden en vrijwilligers". Hij bleef een uur op de "plek van de tragedie", in zijn eigen woorden.

Donderdag werd minister van Defensie Kammenos in Mati uitgejoeld door boze overlevenden van de brand. Tsipras zei afgelopen vrijdag dat hij de volledige verantwoordelijkheid voor de ramp op zich neemt. Het dodental kon zo hoog oplopen omdat de brand zich razendsnel verspreidde, onder meer via de vele illegale woningen die dicht op elkaar staan in bosrijk gebied. Bovendien waren er onvoldoende vluchtwegen.

Overigens krijgt niet alleen de overheid, maar ook bewoners kritiek. Ook zij zouden bouwregels hebben overtreden waardoor de brand zo verwoestend kon zijn. Volgens minister van Defensie Kammenos zijn veel woningen illegaal en blokkeerden die vluchtwegen naar zee.