Nederlands slachtoffer van aanslag op terras Münster overleden

Een van de twee Nederlandse slachtoffers van de aanslag op een terras in Münster is vanochtend overleden. De 56-jarige man uit Albergen bezweek bijna vier maanden na het incident aan zijn verwondingen, heeft familie van het slachtoffer bevestigd tegenover RTV Oost.

Begin april reed een verwarde man met zijn bestelbusje een vol terras op in de Duitse stad. Bij de aanslag kwamen drie mensen direct om het leven, onder wie de dader. Hij schoot zichzelf dood in zijn auto.

De man uit Albergen werd na de aanslag in kritieke toestand overgebracht naar het academisch ziekenhuis in Münster. Daar werd hij kunstmatig in coma gehouden. Hij is tientallen keren geopereerd.

Ook de vriendin van de Nederlander raakte gewond toen de 48-jarige Jens R. met een bestelbusje het terras opreed. Zij liep diverse botbreuken op.