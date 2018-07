Doodstraf voor tientallen Morsi-aanhangers Egypte

Een rechtbank in Egypte heeft 75 mensen ter dood veroordeeld, onder wie leden van de verboden Moslimbroederschap. Ze waren in 2013 betrokken bij een sit-in, bedoeld als steun voor de verdreven president Morsi.

Morsi was enkele weken eerder afgezet door legerleider Sisi, die daarna de macht greep. Protesten tegen Morsi's vertrek werden hardhandig neergeslagen, waarbij honderden mensen omkwamen.

In de zaak staan in totaal 739 mensen terecht. Het overgrote merendeel krijgt in september het vonnis te horen.

De doodstraffen moeten nog worden bekrachtigd door de grootmoefti, die dat doorgaans ook doet. De Moslimbroederschap werd een paar maanden na de machtsgreep van Sisi verboden in Egypte.