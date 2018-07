ProRail maakt 3D-kaart van spoor in strijd tegen vertragingen

Het treinverkeer wordt gemiddeld een keer per week verstoord door takken die op de bovenleiding terechtkomen, een boom die op het spoor ligt of bladeren die op de rails liggen. En dat probleem wordt steeds groter, onder meer door de stormen die het afgelopen jaar boven ons land raasden. Het opruimen van een boom duurt zo'n twee tot zes uur.

ProRail zegt bezig te zijn met een inhaalslag als het gaat om vertragingen op het spoor. Met deze maatregel hoopt het bedrijf over drie jaar 5 tot 10 procent van de vertragingen te voorkomen.

Het bedrijf geeft toe dat het groenbeheer de afgelopen jaren minder prioriteit heeft gehad. "We doen altijd wel aan groenonderhoud, maar in de loop van de jaren zijn er wel zaken doorheen geglipt. We moeten het weer een boost geven, en daarbij helpen deze 3D-kaarten", vertelt een woordvoerder.