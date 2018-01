Zo maakte ProRail binnen een dag het spoor weer begaanbaar

Tijdens de storm spraken medewerkers van ProRail op Twitter van een gekkenhuis. "Er zijn protocollen, maar voor zoiets als gisteren liggen geen plannen klaar", zegt Willem Loonen nu. Hij is manager van de spoormeldkamer van ProRail en was gisteren van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in touw.

"Het was goed druk", blikt hij terug. Alle meldingen van problemen kwamen bij hem en zijn collega's binnen. "We maken dan meteen een incident aan, zodat iedereen die wat met het spoor te maken heeft, weet dat er iets aan de hand is."

De spoorbeheerder had vanwege de storm al op strategische plekken langs het spoor extra storingsploegen met eigen incidentenbestrijders en externe aannemers klaarstaan. Zodra het misging, konden die snel worden ingezet om het spoor weer begaanbaar te maken.

"De incidentbestrijders kunnen bijvoorbeeld een omgevallen boom van het spoor halen met een kettingzaag", zegt Loonen. "De aannemers herstellen de bovenleiding, dat hebben we uitbesteed. Maar zij mogen niet werken als het harder waait dan windkracht 6. Dus moesten ze wachten tot de wind ging liggen."