Auto-industrie heeft last van wereldwijde handelsconflicten

Autofabrikanten wereldwijd beginnen de gevolgen te merken van handelsconflicten tussen de VS en de rest van wereld. Het Duitse Daimler, onder meer producent van Mercedez-Benz, verwacht daardoor minder winst te maken. Eerder kwamen ook Ford, General Motors en Fiat Chrysler deze week al met winstwaarschuwingen.

Een auto-oorlog tussen de VS en de Europese Unie lijkt voorlopig afgewend, na de ontmoeting tussen voorzitter Juncker van de Europese Commissie en de Amerikaanse president Trump gisteren in Washington. Maar tussen de VS en China worden auto's wel al ingezet in het handelsconflict. Nadat president Trump een maand geleden extra heffingen op een lijst Chinese producten had afgekondigd, reageerde China meteen. Onder meer door een importheffing van 25 procent op auto's.

En daar begint Daimler nu last van te krijgen. Want de Duitsers bouwen een aantal Mercedes-modellen in de VS voor de export naar China. Bijvoorbeeld de populaire C-klasse. Waar er vorig jaar nog voor 1 miljard dollar aan auto's van Mercedes vanuit de VS werden geƫxporteerd, verwacht Daimler dat dat dit jaar een stuk minder wordt.

Duur staal

Ook het Amerikaanse General Motors heeft last van de wereldwijde handelsonrust. En dat komt indirect doordat Trump de import van Europees staal en aluminium extra belast. GM werkt vooral met staal uit de VS maar ook daar is de prijs van gaan stijgen. Want het Europese staal is duurder geworden, dus is er meer binnenlandse vraag naar Amerikaans staal, en stijgt ook die prijs.

Financieel topman Chuck Stevens van GM verwacht dat de kosten daarmee dit jaar met 1 miljard dollar stijgen. "De effecten zijn groter dan we hadden verwacht", liet Stevens weten. "De huidige markt is onzeker en prijzen gaan op en neer."

Ford

Ook Ford krijgt een tik van de handelsstrijd. Financieel topman Bob shanks denkt dat het Ford dit jaar 500 tot 600 miljoen dollar gaat kosten. Doordat er minder auto's worden verkocht en door de prijsstijging van onderdelen en staal.

Tegelijkertijd met het overlijden van Fiat-topman Sergio Marchionne moest Fiat-Chrysler ook bekendmaken dat de winst dit jaar mogelijk gaat tegenvallen. Net als de andere fabrikanten zit de pijn vooral in de handel tussen de VS en China.