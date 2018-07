Voormalig Fiat Chrysler-topman Marchionne overleden

Voormalig Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne is op 66-jarige leeftijd overleden. Hij werd afgelopen weekend vervangen als topman van het bedrijf, nadat hij complicaties had opgelopen na een schouderoperatie in een ziekenhuis in Z├╝rich. Zijn toestand was in korte tijd zodanig verslechterd, dat hij niet verder kon werken.

"Wat we vreesden is uitgekomen", zegt de directeur van Fiat Chrysler in een verklaring. "Sergio Marchionne, man and friend, is overleden."

De Canadees-Italiaanse Marchionne was veertien jaar lang de baas bij het Italiaanse autobedrijf. Hij werd gezien als een visionair, maar ook als een moeilijke gesprekspartner voor onder meer vakbonden en in onderhandelingen met de top van de Formule 1.

Hij nam het roer over bij Fiat in 2004, toen het bedrijf bankroet dreigde te gaan. Hij haalde de noodlijdende automaker uit de rode cijfers en liet Fiat in 2014 fuseren met het Amerikaanse Chrysler, dat praktisch failliet was. Sinds de fusie steeg de waarde van het gecombineerde bedrijf met 350 procent. Marchionne was eigenlijk van plan om volgend jaar zijn functie als topman neer te leggen.